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Зеленский о поддержке США: работаем над вооружением, которого не было раньше в пакетах помощи

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Киев, Понедельник 20 февраля 2023 22:52
Зеленский о поддержке США: работаем над вооружением, которого не было раньше в пакетах помощи Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина и Соединенные Штаты активизировали работу над поставками видов вооружения, которые ранее не были в пакетах военной помощи.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Сегодня я увидел такую решимость президента Джо Байдена и США. И я хочу поблагодарить господина президента за этот его визит и за переговоры - действительно полезные, - что фактически продолжили наш разговор, который мы начали в Вашингтоне во время моего визита в декабре", - заявил он.

При этом он добавил, что сейчас идет работа над поставками дальнобойного оружия.

"Работаем над поставками дальнобойного оружия и других видов вооружения, которых раньше не было в пакетах поддержки. И я благодарю за очередной пакет, который точно усилит наших ребят на передовой", - заявил он.

Напомним, сегодня президент США Джо Байден посетил Киев с неанонсированным визитом. Все подробности исторического визита американского лидера в Киев читайте в материале РБК-Украина.

Ранее советник президента Польши Анджея Дуды Марчин Пшидач заявил, что визит президента США Джо Байдена в Киев является четким сигналом американской приверженности поддержке Украины.

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