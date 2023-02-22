Зеленский поддержал. Раде предложат вернуть декларирование для чиновников

По его словам, такую инициативу позитивно восприняли и послы стран "Большой семерки".

"Законопроект уже включен в повестку дня девятой сессии Верховной рады. Создана рабочая группа, чтобы как можно быстрее обеспечить его принятие", - отметил Арахамия.

Стоит заметить, что подача имущественных деклараций для чиновников стала необязательной еще в марте 2022 года. Тогда решение утвердил парламент.