Зеленский об итогах "Рамштайн": готовим решение о совместных оборонных производствах

Украина готовит решение о поддержке совместных оборонных производств с партнерами. Это гарантии Украины и Европы, что российская агрессия не сможет расшириться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодня же состоялось заседание "Рамштайн", и важно, что этот формат нашего с партнерами сотрудничества сохраняется. Готовим решение в поддержку наших совместных оборонных производств с партнерами. Это долговременная безопасность - это наши гарантии, европейские гарантии, гарантии для всех, что российская агрессия не сможет расшириться и не получит вознаграждений", - сказал Зеленский.
Он отметил, что Россия должна реально чувствовать, что война - хуже, чем мир. И именно для этого нужны санкции, особенно против их нефтяной торговли.
"Также - устойчивая оборонная поддержка для Украины, для защиты наших людей, для защиты наших позиций. Конечно, - понимание послевоенных основ для развития Украины. Конечно. Люди должны знать, что даст наше украинское восстановление. И это важно не только для наших людей, но и для каждого из наших партнеров - для всех, кто помогает нам сейчас, во время войны, и кто благодаря этому может получить большие возможности в нашем экономическом сотрудничестве", - подчеркнул президент.
Напомним, сегодня, 4 июня, в штаб-квартире НАТО состоялась уже 28 встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
Однако на этот раз впервые поехал не глава Пентагона Пит Хегсет, а представитель Пентагона Кингсли Уилсон. По его словам, у Хегсета очень загруженный график.
Министр обороны Украины Рустем Умеров уже подвел итоги "Рамштайна". По его словам, сегодняшнее заседание принесло Украине беспрецедентную военную поддержку со стороны союзников.
Подробнее о новой встрече в формате "Рамштайн", - читайте в материале РБК-Украина.
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