Зеленский о подрыве Каховской ГЭС: РФ пытается затянуть деоккупацию, но она проиграет

Российские оккупанты при помощи подрыва Каховской гидроэлектростанции хотят затянуть контрнаступление Украины. Но враг все равно проиграет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Bild заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Они боятся, что мы начнем контрнаступление на этом направлении, и хотят усложнить освобождение наших территории. Они прекрасно понимают, что проиграют эту битву. Они затягивают освобождение наших территорий", - отметил глава государства.
Он напомнил, что еще год назад украинские чиновники предупреждали о минировании Каховской дамбы россиянами. Этой информацией также поделились с партнерами.
Зеленский добавил, что Украина пока не может предоставить доказательства вины России в подрыве Каховской ГЭС. Их можно будет получить только, когда наша страна начнет контролировать территорию, где находилась станция.
"Это произошло только из-за России и людей, которые сейчас контролируют этот регион", - подчеркнул президент.
Напомним, вчера, 6 июня, ночью российские оккупанты подорвали заминированную Каховскую ГЭС. В результате разрушения дамбы часть населенных пунктов Херсонской области затопило.
Пропаганда Кремля начала обвинять в инциденте Украину, утверждая, что причиной разрушения Каховской ГЭС якобы является ракетный удар.
Такую версию, по информации The New York Times уже отбросили эксперты. Они рассказывают, что к подобным разрушениям станции мог привести только подрыв изнутри.
Более детально о последствиях подрыва - читайте в материале РБК-Украина.
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