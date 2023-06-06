Зеленский о подрыве Каховской ГЭС: крупнейшая рукотворная экологическая катастрофа в Европе

"К сожалению, уже больше года Россия контролирует и дамбу, и всю Каховскую ГЭС. Взорвать ее как-то извне - обстрелами - физически нереально. Она была заминирована. Заминирована именно российскими оккупантами и взорвана ими", - сообщил он.

Как отметил президент, Россия взорвала бомбу массового экологического поражения. "Это самая рукотворная экологическая катастрофа в Европе за десятки лет", - добавил он.

Последствия взрыва

Зеленский сообщил, что с ночи продолжается затопление районов юга нашей страны. По меньшей мере, 100 тысяч человек жили в этих районах до российского вторжения. По крайней мере, десятки тысяч - до сих пор там.

"80 городов и сел под водой. И уже началась эвакуация. И это только первоначальные последствия. К сожалению, трагедия значительно шире", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, Каховское водохранилище являлось источником питьевой воды для миллионов людей. Теперь вместо водопровода - только подвоз воды. "Представьте: для городов, в которых живут десятки и сотни тысяч людей", - отметил он.

Каховское водохранилище являлось источником воды и для фермерства, для аграрного производства. "Колоссальные площади теперь без орошения. И сейчас даже трудно определить, какими будут последствия для окружающей среды", - добавил он.

Наказание агрессора

Президент заявил, что Украина призвала собрать Совбез ООН "и дойдем до всех, кто способен привлечь Россию к законной и справедливой ответственности за этот террор".

По словам Зеленского, подпитывает российский реваншизм "вера хозяев России в то, что Европа вроде бы проявит слабость".

"Больше никакой слабости в Европе по отношению ко злу агрессии! Больше никакой неопределенности относительно перспектив безопасности в Европе! Каждый наш шаг, каждое наше решение, каждый наш саммит должны усиливать всех нас в защите от российского террора. И бесспорно, это должен обеспечить Вильнюсский саммит НАТО", - заявил Зеленский.