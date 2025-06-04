Зеленский подписал закон о зарплатах чиновников: что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы.
Как отмечается в сообщении, классификация должностей позволит сравнивать оплату труда на госслужбе с рынком труда в Украине - бухгалтеров с бухгалтерами, юристов с юристами, HR с HR, а не госслужащих в целом с обезличенным рынком.
"Таким образом, введение новой системы оплаты труда постепенно усилит позиции государства как конкурентного работодателя на рынке труда", - заявили в нацагентстве.
Согласно закону составляющими заработной платы государственного служащего являются:
Постоянная заработная плата:
Вариативная заработная плата:
Напомним, Верховная Рада в марте приняла закон о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей.
Закон направлен на повышение зарплат чиновников. Планируется поднять зарплаты до 70-90% от аналогичных должностей в частном секторе.
В апреле 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 57,2 тысячи гривен. По сравнению с апрелем прошлого года она увеличилась на 19,3%. Это значительно больше, чем в целом по Украине (19,9 тысяч гривен).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.