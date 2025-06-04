Зеленский подписал закон о зарплатах чиновников: что изменится

Как отмечается в сообщении, классификация должностей позволит сравнивать оплату труда на госслужбе с рынком труда в Украине - бухгалтеров с бухгалтерами, юристов с юристами, HR с HR, а не госслужащих в целом с обезличенным рынком.

"Таким образом, введение новой системы оплаты труда постепенно усилит позиции государства как конкурентного работодателя на рынке труда", - заявили в нацагентстве.

Согласно закону составляющими заработной платы государственного служащего являются:

Постоянная заработная плата:

Должностной оклад (с 1 января 2026 года минимальный размер должностного оклада на должностях государственной службы не может составлять менее 2,5 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Надбавка за выслугу лет (2% должностного оклада государственного служащего за каждый календарный год стажа государственной службы, но не более 30% должностного оклада) - с 1 апреля 2025 года.

Надбавка за ранг (определяется Кабинетом министров Украины при утверждении схемы должностных окладов на должностях государственной службы), в 2025 году предполагается, что размеры останутся неизменными.

Вариативная заработная плата: