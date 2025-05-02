Зарплаты чиновников растут: где платят больше 100 тысяч гривен
Зарплаты чиновников в Украине существенно превышают средний уровень по стране. Но растут не так быстро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.
В марте 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 54,2 тысячи гривен. По сравнению с мартом прошлого года (46,9 тысячи гривен) она увеличилась на 15,6%.
По данным ПФУ, средняя официальная зарплата по Украине в марте составила 19,4 тысячи гривен, увеличившись за год на 25,9%.
Рейтинг по зарплатам
По данным Минфина, в марте в центральных госорганах зарплату получали 21 890 человек.
Лидирует по уровню зарплат Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) - 115,9 тысячи гривен. Численность сотрудников - 348 человек.
На втором месте - Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В НКРЭКУ работают 529 человек.
Далее идет Аппарат Верховной Рады Украины, средняя зарплата 832 работников - 81,5 тысячи гривен, и Антимонопольный комитет - 81,2 тысячи гривен (266 человек).
Зарплата руководства
Средняя зарплата руководства ведомств составляет 124,1 тысячи гривен.
Самые высокие зарплаты среди 500 руководителей в таких ведомствах:
- НКРЭКУ - 305,4 тысячи гривен (7 человек),
- Государственная служба экспортно контроля - 296,1 тысячи гривен (2 человека)
- НАПК - 276,3 тысячи гривен (5 чиновников).
Зарплаты чиновников
Напомним, в декабре 2024 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 79,8 тысячи гривен. Однако декабрь не является показательным месяцем, поскольку в конце года выплачиваются различные премии и надбавки. В среднем за 2024 год зарплата чиновников составила 54,4 тысячи гривен.
Верховная Рада 11 марта приняла закон о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей. Закон направлен на повышение зарплат чиновников.
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