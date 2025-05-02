Зарплаты чиновников растут: где платят больше 100 тысяч гривен

Зарплаты чиновников в Украине существенно превышают средний уровень по стране. Но растут не так быстро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина .

В марте 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 54,2 тысячи гривен. По сравнению с мартом прошлого года (46,9 тысячи гривен) она увеличилась на 15,6%.

По данным ПФУ, средняя официальная зарплата по Украине в марте составила 19,4 тысячи гривен, увеличившись за год на 25,9%.

Рейтинг по зарплатам

По данным Минфина, в марте в центральных госорганах зарплату получали 21 890 человек.

Лидирует по уровню зарплат Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) - 115,9 тысячи гривен. Численность сотрудников - 348 человек.

На втором месте - Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В НКРЭКУ работают 529 человек.

Далее идет Аппарат Верховной Рады Украины, средняя зарплата 832 работников - 81,5 тысячи гривен, и Антимонопольный комитет - 81,2 тысячи гривен (266 человек).

Зарплата руководства

Средняя зарплата руководства ведомств составляет 124,1 тысячи гривен.

Самые высокие зарплаты среди 500 руководителей в таких ведомствах: