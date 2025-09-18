RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский подписал закон о ратификации столетнего партнерства с Британией

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина и Великобритания официально закрепили стратегическое партнерство на 100 лет. Соглашение предусматривает ежегодную военную помощь и широкое сотрудничество в других сферах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №0332 на сайте Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым ратифицировано соглашение. Документ определяет долгосрочные рамки сотрудничества в сфере безопасности, обороны, экономики, науки, технологий и культуры.

Соглашение подписали 16 января 2025 года Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Оно предусматривает существенное усиление военной поддержки. В частности, Великобритания обязалась ежегодно выделять Украине не менее 3,6 млрд фунтов военной помощи до 2030/31 финансового года и после - при необходимости.

Пакет включает обучение военных, подготовку пилотов, поставки авиации, сотрудничество в производстве оборонной техники, дронов, артиллерии. Также предусмотрено участие Украины в совместных экспедиционных форматах, в частности Joint Expeditionary Force.

Кроме обороны, соглашение охватывает энергетику, включая "зеленую" и критические минералы, научно-техническое развитие, агротехнологии, дроностроение, а также культурное, образовательное и гуманитарное сотрудничество.

Документ закрепляет механизмы консультаций в случае угроз или агрессии и подходы к морской безопасности. Принятие соглашения создает для Украины гарантированные рамки взаимной поддержки на десятилетия, что должно укрепить обороноспособность и обеспечить стабильность.

 

В документе отмечается, что членство в НАТО является лучшей гарантией ее безопасности и Соединенное Королевство решительно поддерживает необратимый путь Украины к членству в НАТО.

Соглашение будет оставаться в силе в течение 100 лет, если ни одна из сторон не прекратит его действие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский