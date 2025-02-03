Зеленский подписал закон об урегулировании украинского гражданства для супругов ВСУ

Законопроект в начале января был поддержан 270 народными депутатами.

Он предлагает предоставить женам и мужьям военнослужащих Украины право подать декларацию об отказе от иностранного гражданства при приобретении украинского гражданства.

Это же право распространяется на супругов погибших военных.

Документ также предусматривает:

квоты для воссоединения семей: установление квот иммиграции для иностранцев, которые хотят воссоединиться с военнослужащими.

возобновление гражданства: возможность для иностранцев, которые защищали Украину, восстановить украинское гражданство.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект будет способствовать реализации права на гражданство для супругов защитников Украины.

Упрощенное гражданство для военных

Ранее мы писали о том, что Рада поддержала законопроект относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые стали на защиту Украины.