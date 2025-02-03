Зеленский подписал закон об урегулировании украинского гражданства для супругов ВСУ
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12032, который облегчает получение украинского гражданства женам или мужьям военных ВСУ.
Как сообщает РБК-Украина, об этом указано на сайте Верховной Рады.
Законопроект в начале января был поддержан 270 народными депутатами.
Он предлагает предоставить женам и мужьям военнослужащих Украины право подать декларацию об отказе от иностранного гражданства при приобретении украинского гражданства.
Это же право распространяется на супругов погибших военных.
Документ также предусматривает:
- квоты для воссоединения семей: установление квот иммиграции для иностранцев, которые хотят воссоединиться с военнослужащими.
- возобновление гражданства: возможность для иностранцев, которые защищали Украину, восстановить украинское гражданство.
В пояснительной записке отмечается, что законопроект будет способствовать реализации права на гражданство для супругов защитников Украины.
Упрощенное гражданство для военных
Ранее мы писали о том, что Рада поддержала законопроект относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые стали на защиту Украины.
Также добавим, что парламент в первом чтении поддержал законопроект относительно института множественного гражданства.
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