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Зеленский подписал закон об урегулировании украинского гражданства для супругов ВСУ

Понедельник 03 февраля 2025 18:45
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Зеленский подписал закон об урегулировании украинского гражданства для супругов ВСУ Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12032, который облегчает получение украинского гражданства женам или мужьям военных ВСУ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом указано на сайте Верховной Рады.

Законопроект в начале января был поддержан 270 народными депутатами.

Он предлагает предоставить женам и мужьям военнослужащих Украины право подать декларацию об отказе от иностранного гражданства при приобретении украинского гражданства.

Это же право распространяется на супругов погибших военных.

Документ также предусматривает:

  • квоты для воссоединения семей: установление квот иммиграции для иностранцев, которые хотят воссоединиться с военнослужащими.
  • возобновление гражданства: возможность для иностранцев, которые защищали Украину, восстановить украинское гражданство.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект будет способствовать реализации права на гражданство для супругов защитников Украины.

Упрощенное гражданство для военных

Ранее мы писали о том, что Рада поддержала законопроект относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые стали на защиту Украины.

Также добавим, что парламент в первом чтении поддержал законопроект относительно института множественного гражданства.

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Война в Украине Владимир Зеленский ВСУ
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