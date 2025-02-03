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Зеленський підписав закон про врегулювання українського громадянства для подружжя ЗСУ

Понеділок 03 лютого 2025 18:45
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Зеленський підписав закон про врегулювання українського громадянства для подружжя ЗСУ Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №12032, який полегшує отримання українського громадянства дружинам або чоловікам військових ЗСУ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це вказано на сайті Верховної Ради.

Законопроект на початку січня було підтримано 270 народними депутатами.

Він пропонує надати дружинам і чоловікам військовослужбовців України право подати декларацію про відмову від іноземного громадянства при набутті українського громадянства.

Це ж право поширюється на подружжя загиблих військових.

Документ також передбачає:

  • квоти для возз’єднання сімей: встановлення квот імміграції для іноземців, які хочуть возз’єднатися з військовослужбовцями.
  • поновлення громадянства: можливість для іноземців, які захищали Україну, відновити українське громадянство.

У пояснювальній записці наголошується, що законопроєкт сприятиме реалізації права на громадянство для подружжя захисників України.

Спрощене громадянство для військових

Раніше ми писали про те, що Рада підтримала законопроект щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які стали на захист України.

Також додамо, що парламент у першому читанні підтримав законопроект щодо інституту множинного громадянства.

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