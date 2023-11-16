Банки Украины получили рекордную прибыль: рейтинг финучреждений

Платежеспособные банки Украины за январь-сентябрь 2023 года получили 109,855 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 43,373 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, на втором месте еще один государственный банк - Ощадбанк (14,176 млрд гривен).

Далее идут банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк - 6,136 млрд гривен и Укрсиббанк - 5,681 млрд гривен и частный ПУМБ - 5,664 млрд гривен.

По данным НБУ, 58 из 64 банков получили прибыль на сумму 110,0 млрд гривен, а шесть банков показали убытки на -155 млн гривен. Самый большой убыток показал Правэкс-Банк - 56 млн гривен.

Налог на прибыль банков

В августе глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев внес законопроект о дополнительном налоге на банки.

Как отметил депутат, "подобный подход (windfall tax) уже введен в Испании, Чехии, Литве, Венгрии, поэтому следует присмотреться внимательнее к опыту этих европейских стран, что позволит достичь баланса между обеспечением устойчивости финансовой системы Украины и оборонными потребностями бюджета".

В госбюджете на 2024 год уже учли 9,9 млрд гривен от увеличения ставки налога для банков. Рада планирует принять закон об увеличении ставки налога на прибыль банков с 18 до 36%. Двойной налог будут платить в 2024-2025 годах.