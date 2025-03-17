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Зеленский подписал закон, который позволяет направить подразделения ВСУ в другие государства

Понедельник 17 марта 2025 11:27
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Зеленский подписал закон, который позволяет направить подразделения ВСУ в другие государства Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4255-IX. Он предусматривает возможность направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на сайте Верховной Рады.

"В период военного положения соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут направляться за границу для обеспечения национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", - сказано в законе.

Стоит заметить, что закон был доработан с учетом предложений президента Украины. Это доработки уточняют процедуру принятия решений о направлении подразделений ВСУ за границу, детализируют порядок их пребывания за пределами государства и обеспечивают соответствие акта нормам международного права.

Напомним, в начале января на сайте Верховной Рады был зарегистрирован законопроект №12378 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства в период действия военного положения.

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