Зеленский подписал закон о добровольном воинском учете для женщин

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о постановке женщин на воинский учет в добровольном порядке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

По данным парламента, соответствующий закон был возвращен с подписью главы украинского государства в пятницу, 21 октября.

Отметим, что закон о добровольном воинском учете женщин был принят Верховной радой 7 октября. Согласно документу, украинки, которые имеют специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, и годные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, могут быть взяты на воинский учет по собственному желанию.

При этом женщины, которые имеют специальность и/или профессию, смежную с медицинской деятельностью, должны обязательно стать на учет военнообязанных.

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