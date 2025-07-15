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Зеленский подписал важные законы о трибунале для РФ и конвенции о противопехотных минах

Киев, Вторник 15 июля 2025 16:54
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Зеленский подписал важные законы о трибунале для РФ и конвенции о противопехотных минах Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 15 июля, подписал два важных закона. В частности, он утвердил ратификацию Соглашения о создании трибунала для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По словам президента, он подписал закон о ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины и остановке действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах.

"Благодарен народным депутатам Украины за поддержку этих решений. Каждое укрепляет Украину", - заверил глава государства.

Закон о Спецтрибунале

Глава государства рассказал, что создание Спецтрибунала против РФ и сотрудничество со странами мира и международными организациями позволит обеспечить реальную неотвратимость наказания России за войну против Украины.

Зеленский также добавил, что ждет от правительства и команды Офиса президента представление графика выполнения договоренностей насчет запуска трибунала.

Закон о выходе из Оттавской конвенции

Президент объяснил, что использование тех или иных видов оружия, в том числе противопехотных мин, позволит достичь как минимум паритета в силах и средствах, которые необходимы для защиты от российской агрессии.

"Россия никогда не была стороной Оттавской конвенции и никогда не предпринимала честных шагов в рамках какой-либо политики сокращения оружия или гуманизации практик применения оружия", - обратил внимание Зеленский.

Закон о множественном гражданстве

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня также подписал закон о множественном гражданстве.

Согласно закону, украинцы получат право иметь паспорта двух и более стран одновременно.

Детальнее об инициативе - в материале РБК-Украина.

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