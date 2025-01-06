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Зеленский подписал указ об изменениях в положение о Генштабе

Понедельник 06 января 2025 18:40
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Зеленский подписал указ об изменениях в положение о Генштабе Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский указом внес изменения в положение о Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Они касаются самопредставительства Генштаба в судах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Согласно указу, нововведения касаются самопредставительства Генштаба в судах и определяют порядок представительства его интересов.

В частности, подпункт 5 пункта 5 предусматривает, что Генеральный штаб может обеспечивать самопредставительство в судах и других органах через лиц, уполномоченных действовать от его имени. Это также предусматривает возможность представительства через должностных лиц структурного подразделения Генштаба, которые специализируются на таких функциях.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ - главный орган, который планирует оборону государства, применение ВСУ и других сил обороны, а также координирует выполнение оборонных задач органами власти в соответствии с законами Украины и актами президента и правительства.

Ранее РБК-Украина писало о том, что главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ командования Сухопутных войск ВСУ. Будет оценена эффективность управленческих процессов.

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Генштаб ВСУ Война в Украине ВСУ
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