Зеленский подписал указ про санкции против властей Грузии

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ про введение санкций против властей Грузии. Это стало реакцией на события в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию Путину. Именно против этого сейчас в Грузии - протесты", - рассказал он.
Важно, по словам Зеленского, чтобы партнеры также сейчас говорили о своей позиции, честно заявляли о том, что происходит.
"Украина применила санкции против Иванишвили и его сообщников - 19 человек. Именно те, кто продает интересы Грузии и людей. И мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же - действовать принципиально", - отметил президент.
Согласно указу, в список лиц, против которых Украина ввела санкции, вошли:
А также Гиорги Кобахидзе, Звиад Шаламберидзе, Шалва Тадумадзе, Теа Цулукиани, Ираклий Карселадзе, Каха Бекаури. Санкции будут действовать сроком на 10 лет.
В Грузии уже неделю длятся протесты против срыва евроинтеграции. Они стартовали после того, как 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что Грузия отказывается начинать переговоры по вступлению в ЕС до конца 2028 года.
Также правительство страны отказалось от какой-либо бюджетной дотации от Евросоюза. Именно это и стало поводом для народных волнений. Протесты охватили Тбилиси и еще несколько грузинских городов. Правоохранители пытались разгонять митингующих на улицах городов Грузии, применяя водометы и силовое воздействие.
Буквально вчера президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на происходящее в Грузии. Сообщалось, что Украина готовит санкции.
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