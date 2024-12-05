Зеленский подписал указ про санкции против властей Грузии

"Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию Путину. Именно против этого сейчас в Грузии - протесты", - рассказал он.

Важно, по словам Зеленского, чтобы партнеры также сейчас говорили о своей позиции, честно заявляли о том, что происходит.

"Украина применила санкции против Иванишвили и его сообщников - 19 человек. Именно те, кто продает интересы Грузии и людей. И мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же - действовать принципиально", - отметил президент.

Указ о санкциях против властей Грузии опубликован на сайте президента 5 декабря (president.gov.ua)

Кто вошел в санкционный список

Согласно указу, в список лиц, против которых Украина ввела санкции, вошли:

Бидзина Иванишвили - бывший премьер-министр Грузии;

- бывший премьер-министр Грузии; Григол Лилуашвили - член парламента Грузии;

- член парламента Грузии; Кахабер Каладзе - грузинский политик и бывший футболист киевского "Динамо", защитник итальянского клуба "Милан" и национальной сборной Грузии. Мэр Тбилиси с 13 ноября 2017 года;

- грузинский политик и бывший футболист киевского "Динамо", защитник итальянского клуба "Милан" и национальной сборной Грузии. Мэр Тбилиси с 13 ноября 2017 года; Михаил Чинчаладзе - председатель Апелляционного суда Грузии;

- председатель Апелляционного суда Грузии; Мамука Мдинарадзе - исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта";

- исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта"; Вахтанг Гомелаури - грузинский политик, занимавший должность министра внутренних дел и Службы безопасности Грузии с сентября 2019 года;

- грузинский политик, занимавший должность министра внутренних дел и Службы безопасности Грузии с сентября 2019 года; Отар Парцхаладзе - бывший генпрокурор Грузии, находится под санкциями США;

- бывший генпрокурор Грузии, находится под санкциями США; Ираклий Рухадзе - владелец телекомпании "Имеди";

- владелец телекомпании "Имеди"; Леван Мурусидзе - судья и член Высшего совета юстиции Грузии;

- судья и член Высшего совета юстиции Грузии; Виктор Джапаридзе - член парламента от "Грузинской мечты";

- член парламента от "Грузинской мечты"; Димитри Самхарадзе - член парламента от "Грузинской мечты";

- член парламента от "Грузинской мечты"; Гиорги Хаиндрава - экс-министр;

- экс-министр; Ираклий Кобахидзе - грузинский пророссийский политик, спикер парламента Грузии с 18 ноября 2016 по 21 июня 2019 года, премьер-министр Грузии с 8 февраля 2024 года, член парламента с 2016 года, лидер партии "Грузинская мечта" с 11 января 2021 года.

А также Гиорги Кобахидзе, Звиад Шаламберидзе, Шалва Тадумадзе, Теа Цулукиани, Ираклий Карселадзе, Каха Бекаури. Санкции будут действовать сроком на 10 лет.