Зеленский подписал санкции СНБО в отношении ряда российских СМИ

Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против ряда российских медиа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 68 юридических и двух физических лиц. Речь идет, в частности, о ряде российских медиа и компаний, в том числе с временно оккупированного Крыма.
Санкции применены против, в частности телекомпаний:
Заметим, что 73 из 86 юридических лиц, против которых введены санкции, зарегистрированы на подконтрольной правительству территории Украины, еще два - во временно захваченном Мариуполе Донецкой области, три - в оккупированном Севастополе.
Местонахождением остальных юридических лиц является Российская Федерация и Китай.
К тому же санкции сроком три года введены против Вадима Альперина, Александра Еримицюца, Юрия Кушнира, Ореста Адамчо, Виктора Шермана и Андрея Попова.
Отметим, что с самого начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, Киев и партнеры применяют санкции как метод влияния и ограничений для Кремля.
В частности, в конце прошлого года президент ввел в действие решение СНБО о введении санкций против шести граждан РФ, пользующихся украинскими документами.
Между тем, Европейский союз недавно ввел 13 пакетов санкций против России. Мы писали, что Еврокомиссия уже даже направила членам Евросоюза проект 14 пакета.
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