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Зеленский подписал санкции против лиц и организаций за вывоз исторических памятников

Украина, Среда 05 февраля 2025 21:03
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Зеленский подписал санкции против лиц и организаций за вывоз исторических памятников Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций. Эти ограничения направлены против ряда юридических лиц, связанных с незаконной деятельностью на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №68/2025, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 февраля 2025 года о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Перечень юридических лиц, к которым применены санкции:

  • Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-археологический музей-заповедник 'Херсонес Таврический'" (Российская Федерация).

  • Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник".

  • Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Центральный музей Тавриды".

Ограничительные меры, применяемые к указанным юридическим лицам:

  • Блокировка активов - временное лишение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом.

  • Ограничение торговых операций.

  • Приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств.

  • Запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества Украины.

  • Другие меры в соответствии с Законом Украины "О санкциях".

Санкции введены сроком на 10 лет. Контроль за выполнением решения СНБО возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В то же время санкции также касались и физических лиц, среди них:

  • Пиотровский Михаил Борисович - советский и российский историк-востоковед.

  • Обрывалин Сергей Геннадьевич - первый заместитель министра культуры РФ.

  • Рыбало Роман Алексеевич - Глава департамента государства охраны культурного наследия Министерства культуры РФ.

С детальным списком можно ознакомиться с документом можно по ссылке.

Что предусматривают санкции в отношении физических лиц:

  • Лишение государственных наград и других отличий.
  • Блокировка активов.
  • Ограничение торговых операций.
  • Ограничение транзита ресурсов, полетов и перевозок.
  • Предотвращение вывода капиталов.
  • Приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств.
  • Прекращение действия лицензий и разрешений.
  • Запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества.
  • Запрет публичных и оборонных закупок.
  • Запрет захода иностранных судов и военных кораблей.
  • Запрет сделок по ценным бумагам.
  • Запрет увеличения уставного капитала.
  • Прекращение торговых соглашений и совместных проектов.
  • Запрет передачи технологий и прав на интеллектуальную собственность.
  • Аннулирование официальных визитов и переговоров.
  • Запрет приобретения земельных участков.
  • Другие санкции, включая запрет финансовых операций и заключения договоров.

Напомним, что ранее сегодня стало известно, что Украина введет три новых пакета санкций против представителей РФ. Ограничения планировали ввести против "теневого флота" России, пропагандистов и тех, кто помогает вывозить украинские памятники.

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Владимир Зеленский СНБО Санкции против России
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