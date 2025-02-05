Зеленский подписал санкции против лиц и организаций за вывоз исторических памятников
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций. Эти ограничения направлены против ряда юридических лиц, связанных с незаконной деятельностью на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №68/2025, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 февраля 2025 года о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
Перечень юридических лиц, к которым применены санкции:
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Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-археологический музей-заповедник 'Херсонес Таврический'" (Российская Федерация).
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Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник".
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Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Центральный музей Тавриды".
Ограничительные меры, применяемые к указанным юридическим лицам:
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Блокировка активов - временное лишение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом.
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Ограничение торговых операций.
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Приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств.
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Запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества Украины.
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Другие меры в соответствии с Законом Украины "О санкциях".
Санкции введены сроком на 10 лет. Контроль за выполнением решения СНБО возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
В то же время санкции также касались и физических лиц, среди них:
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Пиотровский Михаил Борисович - советский и российский историк-востоковед.
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Обрывалин Сергей Геннадьевич - первый заместитель министра культуры РФ.
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Рыбало Роман Алексеевич - Глава департамента государства охраны культурного наследия Министерства культуры РФ.
С детальным списком можно ознакомиться с документом можно по ссылке.
Что предусматривают санкции в отношении физических лиц:
- Лишение государственных наград и других отличий.
- Блокировка активов.
- Ограничение торговых операций.
- Ограничение транзита ресурсов, полетов и перевозок.
- Предотвращение вывода капиталов.
- Приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств.
- Прекращение действия лицензий и разрешений.
- Запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества.
- Запрет публичных и оборонных закупок.
- Запрет захода иностранных судов и военных кораблей.
- Запрет сделок по ценным бумагам.
- Запрет увеличения уставного капитала.
- Прекращение торговых соглашений и совместных проектов.
- Запрет передачи технологий и прав на интеллектуальную собственность.
- Аннулирование официальных визитов и переговоров.
- Запрет приобретения земельных участков.
- Другие санкции, включая запрет финансовых операций и заключения договоров.
Напомним, что ранее сегодня стало известно, что Украина введет три новых пакета санкций против представителей РФ. Ограничения планировали ввести против "теневого флота" России, пропагандистов и тех, кто помогает вывозить украинские памятники.
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