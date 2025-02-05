Зеленский подписал санкции против лиц и организаций за вывоз исторических памятников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций. Эти ограничения направлены против ряда юридических лиц, связанных с незаконной деятельностью на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №68/2025, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 февраля 2025 года о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Перечень юридических лиц, к которым применены санкции:

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-археологический музей-заповедник 'Херсонес Таврический'" (Российская Федерация).

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник".

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Центральный музей Тавриды".

Ограничительные меры, применяемые к указанным юридическим лицам:

Блокировка активов - временное лишение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом.

Ограничение торговых операций.

Приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств.

Запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества Украины.

Другие меры в соответствии с Законом Украины "О санкциях".

Санкции введены сроком на 10 лет. Контроль за выполнением решения СНБО возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В то же время санкции также касались и физических лиц, среди них:

Пиотровский Михаил Борисович - советский и российский историк-востоковед.

Обрывалин Сергей Геннадьевич - первый заместитель министра культуры РФ.

Рыбало Роман Алексеевич - Глава департамента государства охраны культурного наследия Министерства культуры РФ.

С детальным списком можно ознакомиться с документом можно по ссылке.

Что предусматривают санкции в отношении физических лиц: