Зеленский подписал санкции против 147 россиян и граждан других стран

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер" о санкциях в отношении 147 граждан РФ и других государств, связанных с РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы указы №772/2023 и №773/2023.
В первый санкционный список попали 60 физических лиц – это граждан РФ, Украины, Кипра, Белоруссии, Германии, Узбекистана, Австрии, Великобритании.
В частности, в списке упомянуто:
Санкции против них вводятся на 10 лет. Также предусмотрена блокировка их активов, аннулирование лицензий, ограничение на транзит и торговые операции на территории Украины, запрет на приватизацию и публичные закупки.
Во второй санкционный список попали 87 физических лиц - граждан РФ.
Среди них:
Санкции против 34 из них вводятся на 10 лет, 50 – на пять лет, против трех – на три года. Они предусматривают блокировку активов, лишение государственных наград, аннулирование лицензий, запрет на транзит и торговые операции на территории Украины, вывод капитала за границу, на приватизацию, покупку земли.
Украина ввела много уровней санкций против России и связанных с Кремлем олигархов. Еще в начале вторжения в 2022 году НБУ запретил обращение рубля и закрыл российские государственные банки. Украинские суды постоянно конфисковывают российские активы.
Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский предложил ввестисанкции против Ирана на 50 лет. Закон уже принят Радой и вступил в силу. Ограничения будут затрагивать: полный запрет торговых операций; остановки транзита ресурсов; полетов и перевозки на территорию Украины; предотвращение выведения капиталов резидентами Ирана.
Добавим, что 18 ноября Украина приняла ряд санкций против поддерживающих РФ физических и юридических лиц.
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