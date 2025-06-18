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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский подвел итоги саммита G7: новые санкции, военная помощь и вызовы дипломатии

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Оксана Гапончук

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги саммита G7, состоявшегося 15-17 июня 2025 года в Канаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Так, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за конкретные решения об увеличении военной поддержки и новые транши помощи за счет замороженных российских активов.

Также глава Украины отметил, что партнеры готовы не только поддерживать оборону Украины сейчас, но и вместе восстанавливать страну после окончания войны.

Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил за введение санкций против того, что питает российскую войну. Новые ограничения введены против российского теневого флота, лиц и более 40 компаний, которые помогают России обходить санкции.

"Спасибо всем, кто помогает нам бороться против российской агрессии и вместе с Украиной строит прочную архитектуру безопасности будущего", - отметил Владимир Зеленский.

 

Основное о саммите G7

Напомним, саммит G7 завершился во вторник, 17 июня, в канадской провинции Альберта.

Участие в саммите принял и президент Украины Владимир Зеленский, однако ему пришлось досрочно прервать визит в Канаду из-за террористических ударов России по украинским городам и отказа президента США Дональда Трампа от личной встречи.

При этом сам Трамп, хоть и досрочно покинул встречу G7, но успел сделать ряд заявлений, в том числе и по российско-украинской войне.

В частности Трамп назвал исключение РФ из G8 "ошибкой". Мол, если бы россияне остались в группе, то не напали бы на украинцев.

Кроме того, Трамп заявил, что медлит с санкциями, потому что ожидает возможного "заключения соглашения" о прекращении войны в Украине.

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Владимир ЗеленскийG7Война в Украине