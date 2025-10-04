RU

Война в Украине

Зеленский подвел итоги саммита ЕПС: давление на Россию, новые санкции и безопасность Европы

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На полях саммита Европейского политического сообщества лидеры обсудили ключевые вызовы безопасности для Европы и пути поддержки Украины. Главным посылом стали единство и совместные действия для защиты континента, давление на Россию, новые санкции и использование замороженных активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"На днях на полях саммита Европейского политического сообщества провели продуктивные встречи с партнерами. Много вызовов перед Европой сейчас, и только один действенный ответ на все - единство. Во всех решениях ради общей защиты", - подчеркнул Зеленский.

 

Он сообщил, что во время саммита обсудили следующие вопросы:

  • программы PURL и SAFE,
  • гарантии безопасности для Украины,
  • давление на Россию,
  • новый сильный пакет санкций Евросоюза,
  • использование замороженных российских активов,
  • европейское будущее Украины, Молдовы, Западных Балкан.

"По всем вопросам подробно с каждым лидером говорили и рассчитываем на полную поддержку. С каждым и каждой также говорили об актуальных двусторонних проектах", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Европа должна быть защищена от любых угроз.

"Только совместные действия и объединенные усилия могут гарантировать настоящую безопасность. Благодарен всем, кто это понимает и готов работать именно так", - подытожил он.

Саммит Европейского политического сообщества

Напомним, что Саммит Европейского политического сообщества это встреча глав государств и правительств более 40 стран Европы, которая была создана как площадка для обсуждения безопасности, экономики и энергетики.

Инициатива была основана еще в 2022 году президентом Франции Эммануэлем Макроном после полномасштабного вторжения России в Украину.

Формат позволяет объединять страны ЕС и государства за пределами Союза для координации действий и стратегического диалога.

Напомним, РБК-Украина писало о запланированной встрече президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Копенгагене.

