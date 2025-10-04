Зеленский подвел итоги саммита ЕПС: давление на Россию, новые санкции и безопасность Европы

На полях саммита Европейского политического сообщества лидеры обсудили ключевые вызовы безопасности для Европы и пути поддержки Украины. Главным посылом стали единство и совместные действия для защиты континента, давление на Россию, новые санкции и использование замороженных активов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"На днях на полях саммита Европейского политического сообщества провели продуктивные встречи с партнерами. Много вызовов перед Европой сейчас, и только один действенный ответ на все - единство. Во всех решениях ради общей защиты", - подчеркнул Зеленский.
Он сообщил, что во время саммита обсудили следующие вопросы:
"По всем вопросам подробно с каждым лидером говорили и рассчитываем на полную поддержку. С каждым и каждой также говорили об актуальных двусторонних проектах", - отметил он.
Зеленский подчеркнул, что Европа должна быть защищена от любых угроз.
"Только совместные действия и объединенные усилия могут гарантировать настоящую безопасность. Благодарен всем, кто это понимает и готов работать именно так", - подытожил он.
Напомним, что Саммит Европейского политического сообщества это встреча глав государств и правительств более 40 стран Европы, которая была создана как площадка для обсуждения безопасности, экономики и энергетики.
Инициатива была основана еще в 2022 году президентом Франции Эммануэлем Макроном после полномасштабного вторжения России в Украину.
Формат позволяет объединять страны ЕС и государства за пределами Союза для координации действий и стратегического диалога.
