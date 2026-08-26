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Зеленский во время поездки на фронт поручил усилить защиту Запорожья и области

18:13 26.08.2026 Ср
2 мин
Власти планируют усилить оборонные возможности сразу на нескольких важных участках
aimg Мария Науменко
Зеленский во время поездки на фронт поручил усилить защиту Запорожья и области Фото: президент Украины Владимир Зеленский (flickr.com)
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В ходе поездки на фронт президент провел совещание с военным командованием и определил новые задачи по усилению обороны Запорожской и Донецкой областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

В совещании приняли участие главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, командующий ДШВ Олег Апостол, командующий СБС Роберт Бровди, командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий, командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко и начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Основное внимание было уделено реальному положению дел на передовой, потребностям военных и тому, что необходимо для повышения эффективности украинских подразделений. Отдельно обсудили ситуацию в Запорожье.

По итогам совещания Зеленский поручил усилить защиту города и области, в том числе на тех направлениях, от которых зависит безопасность других городов и общин.

"Поручил усилить защиту города и области, тех направлений, от которых зависят и другие города и общины", - отметил президент.

Отдельное решение касается обороны Донбасса. По словам Зеленского, там создадут две группировки, которыми будут командовать Андрей Белецкий и Денис Прокопенко.

"Ужесточаем также эффективность обороны Донетчины. Будут созданы две группировки, которыми будут командовать Андрей Белецкий и Денис Прокопенко", - сообщил глава государства.

Зеленский также поблагодарил всех, кто работает ради Украины, и отметил необходимость укреплять украинские позиции.

Напомним, 26 августа Владимир Зеленский находится с рабочим визитом на фронте. Он вместе с Михаилом Драпатым посетил Александровское направление, где встретился с военными и обсудил потребности подразделений.

В частности, речь шла об обеспечении дронами, дальнобойной артиллерией, оружием и техникой.

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