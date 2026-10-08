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Зеленский не на первом месте. Украинцы ответили, кому из политиков доверяют больше всего

12:44 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)

Больше всего среди политиков и публичных деятелей украинцы доверяют бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, президенту Владимиру Зеленскому и руководителю ОП Кириллу Буданову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса социологической группы Rating Group.

Согласно данным исследования, уровень доверия украинцев к ключевым чиновникам и публичным фигурам распределился так:

  • Валерий Залужный: доверяют 64% опрошенных, не доверяют - 25%;
  • Владимир Зеленский: доверяют 53%, не доверяют - 40%;
  • Кирилл Буданов: доверяют 53%, не доверяют - 31%;
  • Михаил Федоров: доверяют 38%, не доверяют - 25% (еще 29% респондентов не слышали о нем);
  • Евгений Хмара: доверяют 29%, не доверяют - 16% (относительное большинство - 43% - его не знает);
  • Андрей Сибига: доверяют 24%, не доверяют - 18% (почти половина опрошенных - 48% - не слышала о нем);
  • Петр Порошенко: доверяют 24%, не доверяют - 70%.
Фото: украинцы рассказали, кому доверяют больше всего (Rating Group)

Электоральные настроения украинцев

В ходе опроса социологи также выяснили, за кого граждане проголосовали бы в первом туре в случае проведения гипотетических выборов президента Украины. Лидерами симпатий оказались Владимир Зеленский (22,9%) и Валерий Залужный (20,2%).

Остальные голоса респондентов распределились следующим образом:

  • Петр Порошенко - 7,6%;
  • Михаил Федоров - 7,6%;
  • Кирилл Буданов - 6,7%;
  • Андрей Белецкий - 5,4%;
  • Дмитрий Разумков - 5,1%;
  • Сергей Притула - 2,4%;
  • Юлия Тимошенко - 1,9%;
  • Юрий Бойко - 1,4%.

Кроме этого, 4,5% опрошенных поддержали бы другого кандидата, 5,2% не участвовали бы в голосовании, а 9,2% граждан затруднились с ответом.

Напомним, большинство украинцев испытывают разочарование и стыд из-за деятельности нынешней власти. За последний год доля граждан, имеющих негативные эмоции по отношению к властным институтам, существенно увеличилась.

Отметим, что половина украинцев считают, что власть не выполняет необходимых обязательств для евроинтеграции Украины. При этом противоположного мнения придерживаются 46% граждан.

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