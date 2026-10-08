Зеленский не на первом месте. Украинцы ответили, кому из политиков доверяют больше всего

Согласно данным исследования, уровень доверия украинцев к ключевым чиновникам и публичным фигурам распределился так:

Валерий Залужный: доверяют 64% опрошенных, не доверяют - 25%;

Владимир Зеленский: доверяют 53%, не доверяют - 40%;

Кирилл Буданов: доверяют 53%, не доверяют - 31%;

Михаил Федоров: доверяют 38%, не доверяют - 25% (еще 29% респондентов не слышали о нем);

Евгений Хмара: доверяют 29%, не доверяют - 16% (относительное большинство - 43% - его не знает);

Андрей Сибига: доверяют 24%, не доверяют - 18% (почти половина опрошенных - 48% - не слышала о нем);

Петр Порошенко: доверяют 24%, не доверяют - 70%.

Фото: украинцы рассказали, кому доверяют больше всего (Rating Group)

Электоральные настроения украинцев

В ходе опроса социологи также выяснили, за кого граждане проголосовали бы в первом туре в случае проведения гипотетических выборов президента Украины. Лидерами симпатий оказались Владимир Зеленский (22,9%) и Валерий Залужный (20,2%).

Остальные голоса респондентов распределились следующим образом:

Петр Порошенко - 7,6%;

Михаил Федоров - 7,6%;

Кирилл Буданов - 6,7%;

Андрей Белецкий - 5,4%;

Дмитрий Разумков - 5,1%;

Сергей Притула - 2,4%;

Юлия Тимошенко - 1,9%;

Юрий Бойко - 1,4%.

Кроме этого, 4,5% опрошенных поддержали бы другого кандидата, 5,2% не участвовали бы в голосовании, а 9,2% граждан затруднились с ответом.