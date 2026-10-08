Зеленский не на первом месте. Украинцы ответили, кому из политиков доверяют больше всего

Больше всего среди политиков и публичных деятелей украинцы доверяют бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, президенту Владимиру Зеленскому и руководителю ОП Кириллу Буданову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса социологической группы Rating Group.
Согласно данным исследования, уровень доверия украинцев к ключевым чиновникам и публичным фигурам распределился так:
В ходе опроса социологи также выяснили, за кого граждане проголосовали бы в первом туре в случае проведения гипотетических выборов президента Украины. Лидерами симпатий оказались Владимир Зеленский (22,9%) и Валерий Залужный (20,2%).
Остальные голоса респондентов распределились следующим образом:
Кроме этого, 4,5% опрошенных поддержали бы другого кандидата, 5,2% не участвовали бы в голосовании, а 9,2% граждан затруднились с ответом.
Напомним, большинство украинцев испытывают разочарование и стыд из-за деятельности нынешней власти. За последний год доля граждан, имеющих негативные эмоции по отношению к властным институтам, существенно увеличилась.
Отметим, что половина украинцев считают, что власть не выполняет необходимых обязательств для евроинтеграции Украины. При этом противоположного мнения придерживаются 46% граждан.