Зеленський пережив вже більше десяти спроб замаху, - ОП

На президента Володимира Зеленського з початку війни Росії проти України намагалися вчинити більше десятка замахів. Але всіх диверсантів ліквідують ще на підходах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника глави Офісу президента Михайла Подоляка для "Української правди" .

"Наші іноземні партнери говорять про дві-три спроби. Я вважаю, що таких спроб було більше десятка. Тому що постійно у нас є оперативна інформація, що є якісь ДРГ, які хочуть зайти в урядовий квартал і так далі", - зазначив він.

За його словами, всі диверсійно-розвідувальні групи ліквідуються ще на підходах. Інші деталі він не став розкривати з міркувань безпеки.