Зеленский о перепалке в Овальном кабинете: хотел показать США истинное лицо россиян

"Вы сами это видели на фотографиях. Больше ничего не произошло. Позже, несомненно, мы поймем лучше, сможем интерпретировать каждую деталь. Но это потребует времени. Я не хочу рассуждать о причинах конфронтации", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос о том, какова его интерпретация перепалки в Овальном кабинете.

По словам президента, во время визита в Белый дом, он хотел показать Вашингтону истинное лицо россиян и дать отпор российской пропаганде. Последняя же, например, утверждала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы находятся в окружении в Курске, что было ложью. В связи с этим он хотел доказать президенту США Дональду Трампу то, что диктатор Владимир Путин не желает останавливать войну и имеет целью уничтожение Украины как независимого государства.

"Путин - лжец. Он постоянно играет с войной. Но для нас это не игра, а трагедия. Этот эпизод мог разрушить единство между Европой и США. Это было бы огромным успехом для россиян", - добавил Зеленский.