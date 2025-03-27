Зеленский о перепалке в Овальном кабинете: хотел показать США истинное лицо россиян

Перепалка в Овальном кабинете могла бы разрушить единство между Европой и Соединенными Штатами Америки (США), что стало бы большим успехом для России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью Le Figaro.
"Вы сами это видели на фотографиях. Больше ничего не произошло. Позже, несомненно, мы поймем лучше, сможем интерпретировать каждую деталь. Но это потребует времени. Я не хочу рассуждать о причинах конфронтации", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос о том, какова его интерпретация перепалки в Овальном кабинете.
По словам президента, во время визита в Белый дом, он хотел показать Вашингтону истинное лицо россиян и дать отпор российской пропаганде. Последняя же, например, утверждала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы находятся в окружении в Курске, что было ложью. В связи с этим он хотел доказать президенту США Дональду Трампу то, что диктатор Владимир Путин не желает останавливать войну и имеет целью уничтожение Украины как независимого государства.
"Путин - лжец. Он постоянно играет с войной. Но для нас это не игра, а трагедия. Этот эпизод мог разрушить единство между Европой и США. Это было бы огромным успехом для россиян", - добавил Зеленский.
28 февраля Зеленский посетил Штаты. Во время пресс-конференции в Белом доме, между ним, президентом США и вице-президентом Джей Ди Вэнсом возникла перепалка, после которой украинский лидер досрочно уехал из Белого дома. Администрация Трампа, в свою очередь, обвинила его в том, что он якобы не готов к миру.
Позже Штаты приостановили как военную помощь, так и обмен разведывательными данными с Украиной. Поддержку удалось восстановить после встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.
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