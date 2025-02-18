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Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию: причина связана со встречей РФ и США

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский решил перенести свой визит в Саудовскую Аравию. Он не хочет "совпадений" после сегодняшней встречи между российскими и американскими чиновниками.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

У Зеленского спросили, будет ли он завтра, 19 февраля, проводить в Саудовской Аравии встречи с американскими чиновниками, поскольку они остаются там после переговоров с россиянами. 

Глава украинского государства подчеркнул, что Украину не приглашали на встречу российских и американских чиновников в Саудовской Аравии. Такие планы Вашингтона и Москвы стали для Киева сюрпризом. 

"Я не знаю, кто там будет оставаться, кто будет уезжать. Мне все равно. Мне не все равно, чтобы партнеры о нас что-то лишнее подумали. Я не хочу совпадений и поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию (завтра - ред.)", - добавил президент. 

Он уточнил, что по этому вопросу Украина уже связалась с партнерами в Саудовской Аравии. Было принято решение перенести визит на 10 марта. 

При этом глава государства отметил, что американских чиновников ожидают в Киеве. 

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, сегодня, 18 февраля, американская и российская делегации встретились в Эр-Рияде. Там они, в частности, обсуждали вопрос урегулирования войны России против Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал такую встречу обсуждением Украины без участия Украины. Поэтому он пообещал не признавать результатов переговоров американцев и россиян.

Более детально о том, как проходили переговоры между США и Россией, - в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиСаудовская Аравия