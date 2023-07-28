Сегодня Украина отмечает День Государственности. Что нужно знать о празднике

В этом году 28 июля украинцы во второй раз отмечают День Государственности. Этот довольно "молодой" праздник неслучайно совпадает с Днем крещения Киевской Руси, с которого прошло уже 1035 лет.

Подробнее о том, чем важен этот день для нашей страны, и что следует знать о дате празднования – в материале РБК-Украина ниже.

Значение Дня Украинской Государственности

Праздник Украинской Государственности установил президент Владимир Зеленский во время торжественных мероприятий к 30-й годовщине Независимости Украины, а впервые его отметили в прошлом году.

Важной является дата празднования – 28 июля, ведь в этот день также отмечается День крещения Киевской Руси, который в свою очередь совпадает с церковным Днем памяти равноапостольного Князя Владимира Великого. Именно в таком совпадении кроется смысл Дня Государственности.

Как отмечают в Украинском институте национальной памяти, праздник призван напоминать, что "украинская государственность имеет более тысячелетнюю традицию, а ее истоки – в Русском средневековом государстве, центром которого был Киев".

Правление князя Владимира стало периодом расцвета Киевской Руси, а принятие христианства в 988 году – выбор в пользу европейской цивилизации и развития.

Из средневековой Киевской Руси происходят атрибуты нашего современного государства:

знак тризуба – стал гербом государства;

– стал гербом государства; гривна – название официальной денежной единицы;

– название официальной денежной единицы; принятие христианства – самое распространенное вероисповедание на современных украинских землях;

– самое распространенное вероисповедание на современных украинских землях; название "Украина" – впервые упоминается в Ипатьевской летописи в 1187 году;

– впервые упоминается в Ипатьевской летописи в 1187 году; политический и культурный центр Киевской Руси – Киев – остается политическим и культурным центром современной Украины.

Фото: День Государственности совпадает с 1035-й годовщиной крещения Киевской Руси Владимиром Великим (Виталий Носач, РБК-Украина)

День Государственности должен напоминать о связи современных украинцев со многими поколениями нашего народа, о самобытности и культуре нашей страны.

К тому же целью этого праздника является противодействие российской дезинформации и историческим фейкам о якобы единстве происхождения украинского и российского народов.

28 или 15 июля: когда отмечать День Государственности

Хотя праздник был установлен всего два года назад, однако сегодня, 28 июля, Украина отмечает его в последний раз именно в этот день. Причиной является календарная реформа ПЦУ.

Уже с 1 сентября Православная церковь Украины перейдет на новоюлианский календарь, после чего даты большинства религиозных праздников сдвинутся на 14 дней назад.

День Государственности связан с Днем памяти равноапостольного Князя Киевского Владимира Великого, который по новому летоисчислению будет приходиться на 15 июля. В связи в этим, президент Владимир Зеленский издал указ о переносе празднования Дня Украинской Государственности также на 15 июля, его поддержала Верховная рада.

Таким образом, в этом году Украина празднует памятную дату еще 28 июля, а уже в 2024 году День Государственности будет приходиться на 15 июля.

Будет ли выходной на День Государственности

Согласно ст.73 КЗоТ Украины День Государственности является официальным выходным днем. Но сейчас из-за полномасштабной российской агрессии наша страна живет в условиях военного положения, действие которого продлили уже в восьмой раз – до 15 ноября 2023.

В период военного положения все дополнительные выходные по случаю праздников отменяются, поэтому 28 июля 2023 – рабочий день.