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США та союзники хочуть залучити Україну до саміту G-20 разом із Путіним

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Світ, Понеділок 25 квітня 2022 18:56
США та союзники хочуть залучити Україну до саміту G-20 разом із Путіним Фото: Саміт G20 (Getty Images)
Автор: RBC.UA

США та деякі інші члени G7 наполягають на запрошенні президента Володимира Зеленського до участі принаймні в частині зустрічі в якості спостерігача.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що Вашингтон розчарований відмовою Джакарти відкликати запрошення президента Росії Володимира Путіна.

За інформацією Bloomberg, США та деякі інші члени G7 просять Індонезію, яка заявила, що хоче "залишатися неупередженою" запросити президента Володимира Зеленського до участі принаймні в частині зустрічі.

Зазвичай, країна-господар запрошує низку країн приєднатися до деяких заходів саміту в якості спостерігачів, хоча вони не мають права брати участь у офіційних дискусіях.

Наголошується, що участь Володимира Зеленського стала б "логістичним і дипломатичним кошмаром", якби Путін вирішив особисто відвідати саміт на острові Балі.

Також не зрозуміло, чи буде достатньо запросити Україну, щоб гарантувати появу інших лідерів, зокрема, президента США Джо Байдена, який, ймовірно, відмовиться сидіти за одним столом з Путіним.

Нагадаємо, що міністр фінансів Канади Христя Фріланд заявила, що "Велика двадцятка" не може ефективно функціонувати, поки Росія залишається її членом.

Крім того, міністри фінансів країн "Великої сімки" заявили, що вони надали та пообіцяли разом з міжнародною спільнотою додаткову підтримку Україні в розмірі понад 24 мільярди доларів на 2022 рік, додавши, що вони готові працювати над новими траншами в міру потреби.

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