Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів, як притягнути до відповідальності воєнних військових злочинців

Президент Володимир Зеленський у бесіді з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте обговорив питання притягнення російських окупантів до відповідальності за скоєні в Україні військові злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на нічний звернення глави держави.

"Обговорили, як притягнути до відповідальності всіх воєнних злочинців - кожного російського солдата, і кожного командира, які вбивали, катували і знущалися з наших людей", - розповів Зеленський.

Також український президент і глава уряду Нідерландів домовилися, які наступні дипломатичні кроки потрібні заради миру.

Як розповів про розмову з Зеленським сам Рютте в Twitter, Нідерланди відправляють в Україну групу судово-медичних експертів, які займуться збором доказової бази в рамках розслідування злочинів російської армії.

Крім того, Гаага розглядає можливість наслідувати приклад інших європейських країн у питанні передачі Україні важкого озброєння для посилення безпеки.

"Говорив із президентом Зеленським і похвалив стійкість України в битві за Донбас. Нідерланди продовжуватимуть підтримувати боротьбу України у захисті демократії та суверенітету в короткостроковій та довгостроковій перспективі.

Нідерланди оцінюють, чи можуть долучитися до a.o. Німеччини, Бельгії та Великої Британії у постачаннях більше важкого озброєння. І ми відправляємо в Україну групу судово-медичних експертів для збору доказів для розслідування військових злочинів та кримінального переслідування", - йдеться у публікації Рютте.