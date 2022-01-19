Зеленський про переговори з Росією: "Ми хочемо відкрити шлях до нормандського формату"

Президент України Володимир Зеленський і держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен обговорили ситуацію з безпеки навколо України. При цьому український лідер підкреслив, що Україна має намір відкрити шлях до проведення "Нормандії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.
"Ми хочемо активізувати роботу всіх переговорних форматів і відкрити шлях до проведення нормандського саміту", - заявив Зеленський.
Також в ході переговорів Блінкен і Зеленський обговорили кроки, які робляться в рамках існуючих переговорних форматів, а також інших модальностей політико-дипломатичного врегулювання.
Нагадаємо, зустріч політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" може відбутися до кінця січня.
Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що нормандський формат спробують оживити і на рівні міністрів.