RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський про переговори з Росією: це не просто, але ми все одно всіх переможемо

Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада веде переговори в декількох форматах з Росією. Однак, підкреслив глава держави, це не просто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Зеленського з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

"Ми паралельно (з "Нормандією", - ред.) ведемо багато переговорів щодо тристоронніх форматів і щодо двосторонніх форматів з РФ. Це не просто, але ніхто не скаржиться, тому що ми все одно всіх переможемо", - заявив він.

Нагадаємо, прем'єр Британії Борис Джонсон проведе переговори з російським президентом Путіним вже після свого візиту в Україну.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС РФ Сергій Лавров запросив Зеленського на переговори в Москву або Сочі, на що український президент звинуватив його в цинізмі.

Крім того, раніше Зеленський виступив за організацію зустрічі лідерів країн-учасниць "Нормандії".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяВторгнення Росії до України