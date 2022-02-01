Зеленський про переговори з Росією: це не просто, але ми все одно всіх переможемо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада веде переговори в декількох форматах з Росією. Однак, підкреслив глава держави, це не просто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Зеленського з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.
"Ми паралельно (з "Нормандією", - ред.) ведемо багато переговорів щодо тристоронніх форматів і щодо двосторонніх форматів з РФ. Це не просто, але ніхто не скаржиться, тому що ми все одно всіх переможемо", - заявив він.
Нагадаємо, прем'єр Британії Борис Джонсон проведе переговори з російським президентом Путіним вже після свого візиту в Україну.
Раніше повідомлялося, що глава МЗС РФ Сергій Лавров запросив Зеленського на переговори в Москву або Сочі, на що український президент звинуватив його в цинізмі.
Крім того, раніше Зеленський виступив за організацію зустрічі лідерів країн-учасниць "Нормандії".