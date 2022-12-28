Зеленский передал командиру батареи HIMARS награду от Байдена

"У меня есть один долг со времени визита в Соединенные Штаты, который хочу именно сейчас отдать. В этом зале - капитан Павел Чернявский, командир батареи "Хаймарсов", отмеченный Крестом боевых заслуг и передавший эту награду президенту Соединенных Штатов Америки Байдену. Для меня было честью выполнить эту особую миссию. Но у нее есть и вторая часть. Президент Байден в ответ передал Command Coin - специальный символ от президента Соединенных Штатов Америки", - сказал Зеленский, вручив медальон капитану Чернявскому.