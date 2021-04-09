RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський передав армії вертоліт і літак

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про передачу з Держуправління справами літака АН-148-100В і вертольота Мі-8МТВ-1 Міноборони. Відомствам доручено забезпечити передачу в установленому порядку.

Про це повідомила прес-служба президента України.

В указі глави держави наголошується, що передача АН-148-100В і вертольота Мі-8МТВ-1, які знаходяться в управлінні Державного управління справами, здійснюється з метою підвищення ефективності використання державної власності.

"Кабінету міністрів України та Державному управлінню справами забезпечити передачу в установленому порядку об'єктів державної власності", - йдеться в президентському указі.

Відзначається, що документ набуває чинності з дня публікації.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 19 березня 2021 року. Документ передбачає введення санкцій проти двох компаній, які є власниками "Донецькоблгаза".

Крім того, президент України ввів санкції проти колишніх високопоставлених чиновників і правоохоронців-зрадників. Санкції запровадили, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича і олігарха Сергія Курченко. Повний список опублікувало РБК-Україна. Відзначається, що обмеження щодо них будуть діяти безстроково.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир Зеленськийармия
Читайте також
Зеленський висловив співчуття королівської сім'ї в зв'язку зі смертю принца Філіпа
Зеленський про загострення на Донбасі: активізувались ворожі снайпери
Зеленський наступного тижня поїде до Парижу на зустріч з Макроном
Прогноз погоди