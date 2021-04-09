Зеленський передав армії вертоліт і літак

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про передачу з Держуправління справами літака АН-148-100В і вертольота Мі-8МТВ-1 Міноборони. Відомствам доручено забезпечити передачу в установленому порядку.

Про це повідомила прес-служба президента України .

В указі глави держави наголошується, що передача АН-148-100В і вертольота Мі-8МТВ-1, які знаходяться в управлінні Державного управління справами, здійснюється з метою підвищення ефективності використання державної власності.

"Кабінету міністрів України та Державному управлінню справами забезпечити передачу в установленому порядку об'єктів державної власності", - йдеться в президентському указі.

Відзначається, що документ набуває чинності з дня публікації.