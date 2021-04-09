Зеленський передав армії вертоліт і літак

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про передачу з Держуправління справами літака АН-148-100В і вертольота Мі-8МТВ-1 Міноборони. Відомствам доручено забезпечити передачу в установленому порядку.
Про це повідомила прес-служба президента України.
В указі глави держави наголошується, що передача АН-148-100В і вертольота Мі-8МТВ-1, які знаходяться в управлінні Державного управління справами, здійснюється з метою підвищення ефективності використання державної власності.
"Кабінету міністрів України та Державному управлінню справами забезпечити передачу в установленому порядку об'єктів державної власності", - йдеться в президентському указі.
Відзначається, що документ набуває чинності з дня публікації.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 19 березня 2021 року. Документ передбачає введення санкцій проти двох компаній, які є власниками "Донецькоблгаза".
Крім того, президент України ввів санкції проти колишніх високопоставлених чиновників і правоохоронців-зрадників. Санкції запровадили, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича і олігарха Сергія Курченко. Повний список опублікувало РБК-Україна. Відзначається, що обмеження щодо них будуть діяти безстроково.