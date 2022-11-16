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Зеленский о падении ракеты в Польше: наша позиция прозрачна

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Позиция Украины касательно падения российской ракеты на территории Польши прозрачна, вся информация в полном доступе передана партнерам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Украинская позиция очень прозрачна: мы стремимся установить все детали, каждый факт. Поэтому мы нуждаемся в том, чтобы наши специалисты присоединились к работе международного следствия и чтобы мы получили доступ ко всем имеющимся у партнеров данным и к месту взрыва", - отметил Зеленский.

По его словам, вся информация, которая есть у Украины, в полном доступе передается партнерам еще начиная с ночи, с тех первых часов, когда мир стал выяснять, что произошло.

"Еще ночью говорил с Президентом Дудой, выразил ему свои соболезнования – российская агрессия унесла жизни двух граждан Польши", - подчеркнул глава государства.

Министр обороны США Ллойд Остин после встречи контактной группы "Рамштайн" отметил, что знает о предложении Украины принять участие в расследовании и помочь всем, чем может.

По его словам, именно поэтому не стоит торопить международное расследование, нужно изучить все имеющиеся факты.

Напомним, вчера, 15 ноября, польские СМИ сообщали о ракетном ударе РФ по селу Пшеводув, которое находится вблизи границы с Украиной. В результате атаки погибли люди.

Позже Дуда заявил, что ракета могла быть выпущена украинскими силами ПВО, которые пытались отбить атаку россиян.

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