Зеленский озвучил убытки россиян за год работы Сил беспилотных систем

По словам президента, именно в Украине впервые в мире создали СБС и максимально развивают их.

"Именно украинцы доказали, что благодаря технологичности, благодаря своей креативности и смелости мы можем менять войну - мы можем достигать таких целей, которые ранее были или совсем недостижимы для обычного оружия, или крайне трудно достижимы и требовали безумных затрат ресурсов. Только за год после создания группировки СБС уже поражено российских целей разного уровня на почти 40 миллиардов долларов", - сказал он, определив 11 июня Днем Сил беспилотных систем.

Зеленский отметил, что речь идет о различных типах поражений, каждое из которых добавляет Украине возможности сохранить жизнь. Еще глава государства заявил, что СБС является образцом для армий многих стран мира.

Отдельно президент отметил, что так называемые мидлстрайки Сил беспилотных систем за последние месяцы нанесли ущерб военной логистике врага на оккупированных территориях, что является доступным для военных и в дальнейшем.

"Российское приграничье тоже испытывает наше влияние. Это чувствуется врагом, и будем это наращивать. Мы будем СБС еще усиливать. Я благодарю вас, воины, и все подразделения, все составляющие наших Сил обороны и безопасности Украины, которые совместно и слаженно наносят именно такие поражения, которые нужны", - подчеркнул Зеленский.