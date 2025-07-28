Зеленский озвучил, сколько людей удалось освободить из плена РФ с начала войны

"Сегодня провел встречу с почти всеми в нашей команде, кто работает для освобождения пленных и помощи им. Были представители штаба, представители служб, которые привлекаются к обменам, команда Офиса и наши люди, которые были освобождены из российской неволи", - рассказал Зеленский.

На встрече присутствовали украинские защитники с разных направлений фронта, в частности защитники Мариуполя, военные из полка "Азов", парамедик Тайра и гражданская Ление Умерова, которую россияне захватили в оккупированном Крыму.

Президент поблагодарил всех, кто участвует в процессе обмена, и подчеркнул, что вопрос освобождения пленных остается постоянным приоритетом для государства.

"Ни дня не останавливаемся. С начала полномасштабной войны в целом вернули живыми из плена 5 тысяч 857 человек. Вне обменов - еще 555 человек. По результатам обменов в рамках Стамбула вернули более тысячи наших воинов", - отметил Зеленский.

Отдельно он вспомнил ужасный теракт в Еленовке, в результате которого погибли украинские военнопленные, и подчеркнул необходимость продолжать обмены.

"Важно продолжать обмены, проверять ситуацию по каждой фамилии. Каждый и каждая важны", - сказал глава государства.

Он также поблагодарил украинских военных, которые пополняют обменный фонд, что позволяет вернуть больше пленных домой.

Обмены пленными

Во время первого и второго раунда переговоров Украины и России в Стамбуле состоялись договоренности по обмену пленными. Сначала в формате "1000 на 1000", а затем об обмене всех тяжелораненых, тяжелобольных, а также военнопленных в возрасте от 18 до 25 лет.

До этого украинская сторона заявила, что не будет разглашать количество возвращенных пленных до завершения всех обменов в рамках договоренности.

Однако на прошлой неделе руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что с начала действия договоренностей удалось вернуть более 1000 украинцев.

Известно, что обмены состоялись 9, 10, 12, 14, 19, 20 и 26 июня, а также 4 и 23 июля.

В то же время, по данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, по состоянию на 6 мая этого года, с начала полномасштабного вторжения, из плена РФ удалось вернуть 4757 украинцев.