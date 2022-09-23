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Зеленский озвучил ежедневные потери ВСУ на фронте

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Каждый день, в войне против российской агрессии, Украина теряет около 50 воинов. С начала полномасштабного вторжения России, украинских героев погибло в пять раз меньше нежели оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского в программе "Face a Zelensky".

"У нас есть оценки потерь в сутки, они не точны. Это около 50 человек в день. Но это не точные цифры, потому что мы не знаем, сколько солдат и гражданских лиц остается на этой территории. Погибло в пять раз меньше украинских воинов, чем российских", - заявил президент.

Как объясняет Зеленский, он получает данные по потерям ВСУ, однако с цифрами важно быть осторожными из-за того, что речь идет о человеческих жизни.

"Позиция наших военных - не называть точное количество погибших или раненых украинских военнослужащих. Главный вопрос - это точные данные. У меня есть данные, которые я получаю и которые мне предоставляют. Мы должны быть очень осторожны с цифрами, потому что речь идет о человеческих жизни", – добавляет президент Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, пик потерь ВСУ был в мае, когда Россия владела преимуществом, особенно на Донбасском направлении.

Также недавно, как объясняла заместитель министра обороны Анна Маляр, потери ВСУ составляют более 9 тысяч человек, однако точной цифры назвать пока нельзя, из-за невозможности подсчитать потери в Мариуполе.

Тем временем наши герои, с начала полномасштабного вторжения России, по состоянию на утро 23 сентября, уничтожили около 56 тысяч оккупантов.

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