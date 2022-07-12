Зеленський відповів на пропозицію заборонити очне навчання до кінця війни

Президент Володимир Зеленський відреагував на петицію щодо заборони очного навчання до кінця війни і звернувся з проханням до глави Кабміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента .

Глава держави попросив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля опрацювати викладені в петиції пропозиції.

Водночас Зеленський у відповіді зазначив, що державну політику у сфері освіти визначає Рада, а реалізують Кабмін, Міносвіти та інші центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Крім того, він зазначив, що суб’єкти освітньої діяльності наділені правом автономії самоврядування, тобто можуть самостійно, незалежно та відповідально приймати рішення щодо академічних, організаційних, фінансових і кадрових питань.

Так, обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками закладів освіти забезпечують організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці.

Додамо, що петицію про заборону очного навчання у всіх навчальних закладах до закінчення воєнного стану і військових дій опублікували 8 червня. Вона зібрала більше 26,6 тисяч підписів.