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Зеленський відповів на пропозицію заборонити очне навчання до кінця війни

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Вівторок 12 липня 2022 22:34
Зеленський відповів на пропозицію заборонити очне навчання до кінця війни Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Володимир Зеленський відреагував на петицію щодо заборони очного навчання до кінця війни і звернувся з проханням до глави Кабміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Глава держави попросив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля опрацювати викладені в петиції пропозиції.

Водночас Зеленський у відповіді зазначив, що державну політику у сфері освіти визначає Рада, а реалізують Кабмін, Міносвіти та інші центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Крім того, він зазначив, що суб’єкти освітньої діяльності наділені правом автономії самоврядування, тобто можуть самостійно, незалежно та відповідально приймати рішення щодо академічних, організаційних, фінансових і кадрових питань.

Так, обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками закладів освіти забезпечують організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці.

Додамо, що петицію про заборону очного навчання у всіх навчальних закладах до закінчення воєнного стану і військових дій опублікували 8 червня. Вона зібрала більше 26,6 тисяч підписів.

Нагадаємо, що Кабмін рекомендує розпочати навчальний рік у школах в очному режимі з 1 вересня, а у вишах, окрім перших курсів, - з 15 серпня.

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