Зеленський відповів на петицію про звільнення Єрмака

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про звільнення та притягнення до кримінальної відповідальності голови Офісу президента Андрія Єрмака, яка зібрала необхідну кількість підписів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на петицію № 22/091322-еп, розміщену на сайті ОП.

Так, петиція від 1 квітня зібрала 26316 підписів з 25000 необхідних. У відповіді на петицію говориться, що глава ОП призначається та звільняється за рішенням президента.

"У відповідності з положенням про Офісі Президента України, затвердженим Указом Президента України від 25 червня 2019 року № 436, керівник Офісу Президента України призначається на посаду на строк повноважень Президента України і звільняється з посади Президентом України", - йдеться у відповіді глави держави.

Автор петиції вимагав звільнення та притягнення Єрмака до кримінальної відповідальності за підписаний ним 11 березня протокол засідання ТКГ в Мінську, згідно з яким передбачалося створення так званої Консультативної ради з представниками бойовиків "ЛДНР". Зеленський зазначив, що підписання протоколу ТКГ є частиною поточної роботи з реалізації "пакету" Мінських домовленостей, досягнутих у 2014 - 2015 роках.

"За результатами засідання ТКГ в Мінську 11 березня 2020 був підписаний робочий документ, який носить декларативний характер, не легітимізує суб'єктності ОРДЛО, а також не змінює статусу Росії в переговорному процесі в рамках ТКГ. Протокол не є міжнародним договором, як це визначено в статті 2 Закону України "Про міжнародні договори України", тому повноваження на підписання робочого документа засідання ТКГ в Мінську 11 березня 2020 не регламентовано законодавством ", - йдеться у відповіді Зеленського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська сторона на наступному засіданні контактної групи по Донбасу запропонує розширити делегації Росії та ОБСЄ.

Єрмак пояснив підвищення представництва України у тристоронній контактної групи. За його словами, це необхідно для прискорення мінського процесу.