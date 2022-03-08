Зеленський відповів Кремлю на вимогу визнати окупацію Криму та незалежність "ЛДНР"

"Ми готові до діалогу, ми не готові до капітуляції. Йдеться не про мене, а про людей, які вибрали мене. Щодо НАТО - я охолов до цього питання давно, після того, як ми зрозуміли, що НАТО не готове приймати Україну. Альянс боїться суперечливих питань та конфронтації з РФ", - сказав Зеленський.

Глава держави вкотре наголосив на необхідності гарантій безпеки для України.

"Я говорю про гарантії безпеки. Речі, що стосуються тимчасово окупованих і невизнаних республік, не визнаних ніким, крім Росії, цих псевдореспублік - ми можемо дискутувати і знаходити компроміс про те, як ці території будуть жити далі. Що важливо для мене - як люди на цих територіях будуть жити, які хочуть бути частиною України, хто в Україні скаже, що вони хочуть бачити їх частиною України. Ми не готові до ультиматумів", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в переговорах з Росією щодо припинення війни є два проблемних питання, а саме їх вимоги щодо Криму та визнання так званих "ЛДНР".

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