Зеленський відреагував на заяви про ракетний обстріл літака МАУ

На сьогодні в розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ в Ірані не виключається версія про попадання ракети. Про це у Facebook заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, комісія з розслідування причин катастрофи літака МАУ продовжує роботу із залученням українських фахівців. Він також висловив надію, що Тегеран надасть українській стороні всю інформацію для об'єктивного розслідування.

"Версія про попадання ракети в літак не виключається, але на сьогодні не є підтвердженою. З огляду на останні заяви лідерів держав в ЗМІ, ми закликаємо всіх міжнародних партнерів - перш за все уряди США, Канади і Великобританії - надати дані і докази, що стосуються катастрофи, в розпорядження комісії з розслідування причин", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що сьогодні пройдуть переговори з держсекретарем США Майком Помпео про хід розслідування.

Нагадаємо, сам Помпео досі не виключає версію механічного збою в авіакатастрофі МАУ.

До цього з заявами про те, що Іран міг збити український літак, виступили прем'єр-міністри Канади і Великобританії. Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у версію про технічну несправність лайнера.

