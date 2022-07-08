Зеленський відреагував на смерть колишнього голови уряду Японії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Жахлива новина про жорстоке вбивство колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе. Висловлюю свої глибокі співчуття його родині та народу Японії в цей важкий час. Такий жахливий акт насильства не має виправдання", - написав він.

Як повідомлялось, у японському місті Нара було скоєно замах на колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе. Політик виголошував промову, як під час виступу йому в спину вистрілив невідомий. Стан колишнього міністра був критичним. Невдовзі стало відомо про смерть Сіндзо Абе.

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