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Зеленський відреагував на смерть колишнього голови уряду Японії

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Україна, П'ятниця 08 липня 2022 13:58
Зеленський відреагував на смерть колишнього голови уряду Японії Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Володимир Зеленський прокоментував загибель прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Жахлива новина про жорстоке вбивство колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе. Висловлюю свої глибокі співчуття його родині та народу Японії в цей важкий час. Такий жахливий акт насильства не має виправдання", - написав він.

Як повідомлялось, у японському місті Нара було скоєно замах на колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе. Політик виголошував промову, як під час виступу йому в спину вистрілив невідомий. Стан колишнього міністра був критичним. Невдовзі стало відомо про смерть Сіндзо Абе.

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