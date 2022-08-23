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Зеленський відреагував на чутки про відставку Залужного

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Київ, Вівторок 23 серпня 2022 19:10
Зеленський відреагував на чутки про відставку Залужного Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що він не планує переводити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на іншу посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в ході прес-конференція за підсумками саміту Кримської платформи.

"Не планую нікуди переводити Залужного. Дуже важливо, що працюють командувачі в різних напрямках. Це і Залужний, і Ковальчук (командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук - ред.), І Сирський (командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський - ред.), я не хочу всіх називати. Ця команда є, вона працює. Головна оцінка (роботи - ред.) - ми тримаємося. Значить - оцінка висока. Коли ми переможемо, - буде найвища оцінка", - заявив президент.

Нагадаємо, раніше співрозмовник РБК-Україна в монобільшості розповів, що точкові ротації в уряді, на рівні окремих міністрів можливі, і навколо них також є багато чуток. Наприклад, вже пару місяців в політичних колах ходить версія про те, що главу Міноборони Олексія Резнікова можуть підвищити до віце-прем'єра і віддати йому Мін'юст, а на його місце переведуть головнокомандувача Валерія Залужного.

"Звичайно, популярність Залужного не всім до душі. Рано чи пізно це може перерости в якесь рішення, але поки усвідомлених і продуманих планів переводити його кудись немає. Такі рішення можуть бути, але вони поки ще не дозріли всередині команди", - сказав один зі співрозмовників видання.

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Володимир Зеленський Валерій Залужний
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