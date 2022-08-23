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Зеленский отреагировал на слухи об отставке Залужного

Новина українською →
Киев, Вторник 23 августа 2022 19:10
Зеленский отреагировал на слухи об отставке Залужного Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что он не планирует переводить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на другую должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в ходе пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы.

"Не планирую никуда переводить Залужного. Очень важно, что работают командующие в разных направлениях. Это и Залужный, и Ковальчук (командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук - ред.), и Сырский (командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский - ред.), я не хочу всех называть. Эта команда есть, она работает. Главная оценка (работы - ред.) - мы держимся. Значит - оценка высокая. Когда мы победим, - будет наивысшая оценка", - заявил президент.

Напомним, ранее собеседник РБК-Украина в монобольшинстве рассказал, что точечные ротации в правительстве, на уровне отдельных министров возможны, и вокруг них также есть много слухов. Например, уже пару месяцев в политических кругах ходит версия о том, что главу Минобороны Алексея Резникова могут повысить до вице-премьера и отдать ему Минюст, а на его место переведут главнокомандующего Валерия Залужного.

"Конечно, популярность Залужного не всем по душе. Рано или поздно это может перерасти в какое-то решение, но пока осознанных и продуманных планов переводить его куда-то нет. Такие решения могут быть, но они пока еще не созрели внутри команды", - сказал один из собеседников издания.

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Владимир Зеленский Валерий Залужный
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