Зеленський відреагував на визнання "ЛДНР" Росією: підриває мирні зусилля

При цьому він підкреслив, що вся відповідальність за наслідки про визнання "ЛДНР" покладається на Росію.

Зеленський також додав, що визнання "ЛДНР" Росією може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей і ігнорування рішень в рамках "Нормандії".

"Це підриває мирні зусилля і руйнує переговорні формати", - заявив він.

Президент підкреслив, що своїми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року.

"Країна, яка вісім років підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє", - додав Зеленський.