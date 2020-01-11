Зеленський відреагував на визнання Іраном провини в аварії українського літака

Президент України Володимир Зеленський відреагував на причину катастрофи українського літака в Ірані 8 січня. Заява опублікована в його Telegram-каналі.

"Ранок сьогодні не був добрим, але приніс правду. Ще до закінчення роботи міжнародної комісії Іран визнав свою провину в збитті українського літака. Але наполягаємо на цілковитому визнанні вини. Ми очікуємо від Ірану запевнень у готовності до повного й відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах", - заявив президент.

Зеленський сподівається, що розслідування в подальшому буде відбуватися без штучних затримок і перешкод. Він зазначив, що 45 фахівців з України повинні отримати повний доступ і взаємодію для встановлення справедливості.

Нагадаємо, генштаб збройних сил Ірану заявив, що український пасажирський літак Boeing в Тегерані був випадково збитий в результаті "людської помилки".

У заяві генерального штабу йдеться, що літак був збитий в умовах підвищеної бойової готовності у зв'язку з очікуванням можливого ракетного удару з боку США після атаки на іракські авіабази. Також йдеться про те, що український літак пролітав поруч з важливим військовим об'єктом ".

У своєму Twitter глава Міністерства закордонних справ Ірану Джавад Заріф написав, що за попередніми висновками внутрішнього розслідування Збройних сил Ірану встановлено, що до катастрофи призвела "людська помилка під час кризи, викликаного авантюризмом США".