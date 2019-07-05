Зеленський відреагував на останні втрати на Донбасі

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку з загибеллю двох українських військових на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як повідомляється, загинули двоє бійців ООС - солдат Олег Жуков та старший солдат Едуард Лобода.

"Важко підібрати слова співчуття для родин, скажу лише, що Герої загинули недарма: Україна буде єдиною, у цьому немає сумнівів!" - прокоментував Зеленський.

Зазначимо, що за даними ООС, бойовики на Донбасі сьогодні здійснили 30 обстрілів, в результатів яких загинув один військовий та ще шестеро бійців отримали поранення.

РБК-Україна писало, що раніше Зеленський, коментуючи розведення військ в Станиці Луганській, висловив надію, що це початок завершення гарячої фази війни на Донбасі.

Крім того, президент після проведеної зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном заявив, що його головним завданням є завершення війни і повернення українських анексованих територій.