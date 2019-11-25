Зеленський відреагував на ДТП з Кулебою та дітьми

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент заявив, що буде "тримати кулаки", аби з Кулебою та його дітьми було усе гаразд

Глава держави Володимир Зеленський відреагував на дорожньо-транспортну пригоду за участі уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби, в якій також постраждали діти уповноваженого. Він прокоментував ситуацію у ході свого відеозвернення у блозі "Відверто з президентом".

Зеленський заявив, що буде "тримати кулаки", аби з Кулебою та його дітьми було усе гаразд.

"На жаль, вчора в дтп потрапив пан Кулеба зі своїми дітьми. Зараз вони в лікарні, будемо тримати кулаки, щоб все було гаразд з Вами і з дітьми", - сказав президент.

Нагадаємо, головний лікар лікарні "Феофанія" Ігор Семенів заявив, що Кулеба, який у неділю, 25 листопада, потрапив в аварію разом з дітьми, зараз знаходиться у лікарні. За словами лікаря, у Кулеби є певні переломи, "потрібен час, щоб вони зрослися". Медики прогнозують, що з кожним днем ​​"стан буде поліпшуватися".

Як писало РБК-Україна, 24 листопада близько 14:00, на автодорозі Київ-Одеса, поблизу села Чабани в результаті зіткнення мікроавтобуса і автомобіля постраждали чотири людини. У ДТП потрапив Микола Кулеба, а також двоє його синів.

Додамо також, поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.