Зеленський відреагував на бій на Донбасі: РНБО прийме рішення про подальші кроки

Президент України Володимир Зеленський відреагував на бій на Донбасі і заявив, що Рада національної безпеки та оборони буде ухвалювати рішення про подальші кроки. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Президент заявив, що дії бойовиків - це спроба зірвати мирний процес на Донбасі.

"Це не просто цинічна провокація, метою якої є натиснути на дебальцівську рану, яка ніколи не загоїться повністю. Це - спроба зірвати мирний процес на Донбасі, який почав просуватися хоч і невеликими, але невпинними кроками", - заявив він.

Зеленський зазначив, що сьогодні на засіданні РНБО будуть обговорювати й ухвалювати рішення про подальші кроки.

"Наш курс на завершення війни та відданість міжнародним домовленостям залишається незмінним - так само, як і наша рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії проти України", - додав він.

Нагадаємо, в результаті бою на Донбасі загинув один український військовий і ще четверо бійців ООС отримали поранення.

До цього, зранку штаб ООС повідомив, що бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Після цього стало відомо, що президент збирає РНБО.